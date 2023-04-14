MİT'ten FETÖ'ye bir darbe daha! Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

1995 ile 2014 yılları arasında Azerbaycan''da FETÖ'nün üst düzey yöneticiliğini yapan Mehmet Cintosun, 2014 yılında Türkiye'ye döndü. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Cintosun, örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sündürdü. Kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurtiçinde faaliyet gösteren FETÖ mensuplarına finansal destek sağlayan örgüt üyesinin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.Örgütün üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı olacak şekilde kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yöneten Mehmet Cintosun, finans faaliyetlerinin yanı sıra illegal yollardan yurt dışına kaçmak isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.