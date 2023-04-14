Kobani davasında mütalaa açıklandı! Selahattin Demirtaş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerin yanı sıra eski HDP genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, 5 bin sayfanın üzerindeki esas hakkında mütalaasını açıklandı. Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.