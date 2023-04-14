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İstanbul’da 6 katlı bina acilen boşaltıldı! Saatler sonra yıkılacak!

İstanbul Bahçelievler'de korku dolu anlar yaşandı. Bodrum katındaki kolonlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle 6 katlı bina acilen boşaltıldı. 46 yıl önce yapıldığı öğrenilen binada oturanların bir bölümü yakınlarının yanına taşındı. Bir bölümü ise Bahçelievler Belediyesi tarafından otellerde konakladı. Binadaki son durum havadan fotoğraflandı.

Ekleme: 14.04.2023 - 09:44 Güncelleme: 14.04.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 6 katlı bina acilen boşaltıldı! Saatler sonra yıkılacak!Panik yaratan olay 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katında tabela işi yapan dükkanda bulunan kolonlar bir anda patlamaya başladı.

Binada sakinleri hemen binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çökme riskine karşılık çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bina yöneticisi olduğu öğrenilen Göksel Korkutata, 'Oturuyorduk. Telefon geldi. Aşağıdaki tabelacı aradı kolonlarımız patladı diye.

İndiğimde kolonlar patlamıştı ve çatırtı sesleri geliyordu. Panikle herkesin ziline bastım.

Bağırdım apartmanı boşaltın diye. Ekiplere haber verdik. Ekipler geldi, güvenli bölge oluşturuldu.

Kolonlar patlak olduğu için şu anda ilk yaptığımız görüşmelerde binanın acilen yıkılmasına karar verildi.

Çünkü hafif bir meyillenme başladı binada.

Giriş katta ki nalbur dükkanının kapısını çok zor kapattık. Oradan anladık meyillenmeye başladığını. Dediklerine göre ön tarafa doğru, caddeye doğru yıkılabilirmiş' dedi.

İstanbul’da 6 katlı bina acilen boşaltıldı! Saatler sonra yıkılacak!

İstanbul’da 6 katlı bina acilen boşaltıldı! Saatler sonra yıkılacak!

İstanbul’da 6 katlı bina acilen boşaltıldı! Saatler sonra yıkılacak!



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