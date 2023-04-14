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Erzurum'daki anne katilinin savunması: Gizemli ses söyledi

Birlikte yaşadığı annesini bıçakla boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent, ilk ifadesinde bu vahşeti yapmasını gizemli bir ses tarafından kendisine fısıldandığını söyledi.

Ekleme: 14.04.2023 - 12:37 Güncelleme: 14.04.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'daki anne katilinin savunması: Gizemli ses söyledi
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde Özçağrı Apartmanı'nda yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan 57 yaşındaki annesi Serpil Köşebent'in boğazını keserek öldürdü.

Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren 62 yaşındaki baba Nevzat Köşebent, oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı.

Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı. Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent, çıkan arbedede elinden yaralandı.

Karşı komşuya sığındı
Nevzat Köşebent, karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'Gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi'
Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, 'Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım.

Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim' dediği öğrenildi.

Baba yoğun bakımda
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, bugün güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, bugün cuma sonrası Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

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