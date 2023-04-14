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Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyon ile birlikte HDP'nin 'istismar' siyasetine tepki göstererek, "Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur." dedi. Başkan Erdoğan, yeni anayasa çağrısı da yaptı. Erdoğan, "Yeni sivil özgürlükçü anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır ile birlikte tüm Türkiye'yedir, 85 milyonun tamamınadır. Kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
Ekleme: 14.04.2023 - 17:31 Güncelleme: 14.04.2023 - 18:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Diyarbakır, 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi?

Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş, oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi aldatacaklarına inanıyorlar.

DİYARBAKIR ANNELERİNE TAHAMMÜL EDEMEYENLERİN İNSANLIKLA BİLE İLGİSİ YOKTUR

Evlatlarının hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin bırakın bu şehrin vicdanıyla, insanlıkla bile ilgisi yoktur. Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır.

MİLLETİMİZİN GELECEĞİNDE ELİ KANLI CANİLERİN CİRİT ATTIĞI BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFINA YER YOKTUR

Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur.

Bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum

Nasıl vesayetin namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de kabul etmeyeceğiz

Bu Türkiye'de faili meçhule, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu, Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayan bir Türkiye'dir

YENİ SİVİL ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA ÇAĞRISI

14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını birlikte yazalım, 14 Mayıs'ta yeter söz de karar da milletindir diyerek yeni şahlanışa beraber imza atalım. Yeni sivil özgürlükçü anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır ile birlikte tüm Türkiye'yedir, 85 milyonun tamamınadır. Kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir.
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