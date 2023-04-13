Kemal Kılıçdaroğlu’nun minibüs tiyatrosu deşifre oldu: Özel jetle iftara gitti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta yaptığı paylaşımlarla halktan biri olduğunu göstermeye çalışıyor.Evinde çektiği videolarla mütevazı bir hayat portresi veren Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere deprem bölgesine gitti.Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderleri, Adıyaman'da Saadet Partisi Aşevi Çadırı'nda iftara katıldı.Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakları satacağı vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'a özel jet ile gitti.Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı jetin saatinin 12 bin dolar olduğu öğrenildi.Tüm masa üyeleriyle birlikte iftara katılan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada medya algı çalışması başlatıldı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderlerinin Adıyaman'da bir minibüsün içerisinde seyahat ettiği görüntüleri paylaştı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik.Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü.14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!Muhalefetin bu algı operasyonunu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüttü.Mustafa Varank, daha önce "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır." diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından uçağın görselini kullanan Varank, şunları ifade etti:Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!