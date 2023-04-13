İstanbul'da terör operasyonu: Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti. 6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.Evi Ünal Yiğit'e kiralayan kişinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda, evi kiralayan kişinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüten Oktay Coşkun olduğu belirlendi. Coşkun, dün Avcılar ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Coşkun'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.