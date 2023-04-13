İETT’nin bütçe açığı 2.2 milyar liraya çıktı: Borçlanmak istese borçlanamaz

İETT'de 2018 yılında 80 milyon TL olan bütçe açığı, 2022 yılında yüzde 2 bin 700 artarak 2.2 milyar liraya çıktı. İETT, sınır nedeniyle artık borçlanamaz bir hale geldi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT’nin mali durumunu gösteren rakamları da paylaşarak, "Biz nasıl bu şehri 1994’te susuzluktan, çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtardıysak, içine düştüğümüz bu durumdan da 2024’teAK Parti olarak yine bizler kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan Ayı olağan toplantısı ikinci oturumu, Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2022 faaliyet raporu üzerine söz aldı. Özdemir, faaliyet raporunu “İETT Yönetilemiyor”, “Nasıl başladı, nasıl devam etti?” ve “Tutulmayan sözler” şeklindeki 3 ana başlık altında irdeledi.İETT'nin mali durumunu gösteren rakamları da paylaşan Özdemir, “2018 yılında 80 milyon bütçe açığı vermiştik. Ama şimdi ise açığı yüzde 2 bin 700 büyüterek 2.2 milyar yapan bir İBB'den bahsediyoruz.Aynı dönemde 315 milyon olan borçlanma şimdi 1 milyar 135 milyon olurken 395 milyonluk finansman açığı da 3 milyar 335 milyona ulaştı. Borç stokunda 5 milyar sınır. İETT'nin borçlanması sınırı aşarak 7 milyar oldu. Artık borçlanmak isteseniz bile borçlanamıyorsunuz.” dedi.Muhalefet partilerinin meclis üyelerinin itirazları üzerine Özdemir, şunları söyledi: “Sizlerin nezdinde buradan tüm İstanbullulara sesleniyorum. Kıymetli İstanbullular bu tablo sizi asla ürkütmesin. Biz nasıl bu şehri 1994'te susuzluktan, çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtardıysak, içine düştüğümüz bu durumdan da 2024'te AK Parti olarak yine bizler kurtaracağız. Hem İETT'yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar ayağa kaldırarak milletimizin iftiharı haline getireceğiz. Buradan CHP'li İBB yönetimine sesleniyorum. 94'te sizleri nasıl İSKİ skandallarıyla gönderdiysek, 2024'te de İETT skandallarıyla İETT otobüsleriyle sizleri göndereceğiz.”