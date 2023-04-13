Hükümetin kamu işçisi zam teklifi belli oldu
Kamu işçileri Toplu İş Sözleşmesi gelişmelerine odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban aylık teklifi 11 bin 500 lira oldu.
700 bin kamu işçisi zam haberine odaklandı. Kamuda görev yapan 700 bin kamu işçisi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hız kazandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu aktardı.
HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.
TÜRK-İŞ'İN KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM TALEBİ DE NETLEŞTİ
Hükümetin zam teklifine karşın şşçi tarafının kamu işçisi zam talebi ise yüzde 45 oldu. TÜRK-İş ayrıca taban aylıkların 15 bin lira olmasını talep ediyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOS'TA
Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI