Hükümetin kamu işçisi zam teklifi belli oldu

700 bin kamu işçisi zam haberine odaklandı. Kamuda görev yapan 700 bin kamu işçisi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hız kazandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu aktardı.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.Hükümetin zam teklifine karşın şşçi tarafının kamu işçisi zam talebi ise yüzde 45 oldu. TÜRK-İş ayrıca taban aylıkların 15 bin lira olmasını talep ediyor.Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.