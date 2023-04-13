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CHP’li Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasının türbesini yıktı

Özellikle Ramazan ayında sıkça ziyaret edilen Mızraklı İlmihal’in müellifi Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî Hazretlerinin demir kafesli mezarına kepçeler girdi.

CHP’li Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasının türbesini yıktı
Ekleme: 13.04.2023 - 15:24 Güncelleme: 13.04.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasının türbesini yıktı
CHP yönetimindeki Edirne Belediyesi, bir kez daha türbe skandalıyla gündeme geldi.

Daha önce Muhammed bin Kutbüddin İzniki'nin oğlunun mezarı, türbe yerine nikah salonuna çevrilmek için talan edilmişti.

Geçtiğimiz yıl aslına uygun bir şekilde inşa edilen Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed bin Kutbüddîn İznîkî Hazretlerinin ve eşinin mezarı ile türbe, binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyordu.

Türbe yıkıldı
Bu kez de Ramazan ayında alınan bir karar, bölge halkını çileden çıkardı.

Tunca Nehri'nin hemen yanında bulunan mezar hazireleri ile türbe, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

CHP’li Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasının türbesini yıktı

'Hem topluma saygısızlık hem dine saygısızlık'
Duruma tepki gösteren Edirneli Hasan Künteci, şu ifadeleri kullandı:

Buranın Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî Hazretlerinin mezarı olduğunu biliyorum. İkinci ziyaretimde mezar yıkılmış, kaybolmuş. Yaptığım araştırmalara göre mezarın belediye ekipleri tarafından yıkıldığını öğrendik. Bu çok çirkin bir tavır, hem topluma saygısızlık hem dine saygısızlık hem de insanların geçmişine, değerlerine saygısızlığı ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara. Yazık, yazıklar olsun. Ben hiç tasvip etmiyorum, böyle şeyleri gördükçe üzülüyorum. Bu vatanın bir evladı olarak utanıyorum. Yazıklar olsun. Üstelik de böyle Ramazan ayında böyle bir yıkımın yapılması çok çirkin bir olay, yadırgıyorum.

CHP’li Edirne Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasının türbesini yıktı

'Bir Müslüman olarak üzüldüm'
Vatandaşlardan Mustafa Ertaş da şunları söyledi:

Bütün Müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun. Bu mübarek günde çok üzüldüm. Bu türbenin kaldırılmasına çok üzüldüm. Kaldırılmaması lazımdı. Yani kaldırılmış, kamyona konulup, götürülmüş. Çok üzgünüz yani bu tür şeylerin olmaması lazım. Hani onların niyeti nedir ki yıkıyorlar. Tekrardan yapılmasını istiyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif'te bunun yapılmaması lazım. Tabii bir Müslüman olarak üzüldüm. Dünyada görülmüş böyle bir şey yok, yetkililere sesleniyoruz; bunun tekrar düzeltilmesi lazım.

Öte yandan, Edirne Belediyesi tarafından bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
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