AK Parti Ankara milletvekili adayı Osman Gökçek’ten ATO Başkanı Gürsel Baran’a ziyaret
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti'den Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu. Bugün Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a ziyarette bulundu.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti'den Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu.
AK Parti milletvekili adayı Osman Gökçek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Gürsel Baran ile sohbetlerinde Ankara'daki esnafların sorunları da masaya yatırıldı. Osman Gökçek, bu sorunlara karşı esnafa destek olacağını dile getirdi.
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