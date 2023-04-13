Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
16:26'da gerçekleşen deprem 7 km derinlikte oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar depremin çevre illerde de hissedildiğini belirtti.
16:26'da gerçekleşen deprem 7 km derinlikte oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar depremin çevre illerde de hissedildiğini belirtti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI