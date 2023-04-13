Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.16:26'da gerçekleşen deprem 7 km derinlikte oldu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar depremin çevre illerde de hissedildiğini belirtti.