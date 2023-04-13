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7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke ve İYİ Partili Bilge Yılmaz da ekonominin başına geçmek için milletvekili adayı olmadı. 3 ismin de bağımsız şekilde tek patron olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Milletvekili aday listelerini bile skandal bir sürecin ardından belirleyebilen 7'li koalisyonda asıl kıyametin bakanlık pazarlığında kopması bekleniyor.

7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde
Ekleme: 13.04.2023 - 09:11 Güncelleme: 13.04.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde
Kulislerde Ekonomi Bakanlığı'nın başına geçeceği konuşulan CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Erhan Usta'nın milletvekili adayı olması ile birlikte bu ihtimaller ortadan kalktı.

Ekonominin 1 numaralı ismi olmak isteyen Ali Babacan'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almak istediği biliniyor.

Ekonominin başına geçmek için kolları sıvayan CHP'li Selin Sayek Böke de ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay bekliyor. Böke'nin adı uzun süredir Ekonomi Bakanlığı ile anılıyordu.

Son günlerde Dışişleri Bakanlığı için de adı kulislerde anılmaya başlayan Böke'nin ilk hedefinin Ekonomi Bakanlığı olduğu, parti içinde de bu talebini sık sık dile getirdiği bildirildi.

3 İSİM DE AYRI TELDEN ÇALIYOR
İttifak içinde ekonomi patronluğuna soyunan en güçlü isim ise İYİ Partili Bilge Yılmaz olarak görülüyor.

Akşener'in tam desteğini alan Yılmaz'ın ekonomide 1 numaralı isim olmaktan başka bir seçenek düşünmediği, oluşturduğu ekibiyle başa geçmekte kararlı olduğu iddia edildi.

3 ismin de kendi senaryolarına göre ve kendi stratejileri doğrultusunda çalıştıkları bildirilirken, bakanlık pazarlığında sert tartışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DAVUTOĞLU, "KRİZ ÇIKAR" DEMİŞTİ
Milletvekili aday listelerini bile kavga-gürültüyle belirleyen 7'li koalisyonda bu kez bakanlık pazarlığında çıkacak kriz halı altına süpürülüyor.

Her partinin kendi taleplerini masaya dayatacağı süreçte en büyük tartışma ekonomi alanında yaşanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı kendi başına karar alırsa kriz çıkar" sözü bir kez daha akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, sağ kolu Böke lehine bir pozisyon alması durumunda DEVA ve İYİ Parti kanadının yeni bir krizi ateşlemesi bekleniyor.
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