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Beyaz Gazete
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Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü. .

Ekleme: 12.04.2023 - 09:14 Güncelleme: 12.04.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .

En büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.


Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .

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Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .

Hatay'da adeta meydanlar oluştu! Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor .

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