Hakkari-Van karayolundaki kazada 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Hakkari'de etkilin olan yağışlar beraberinde toprak kayması ve sel getirdi. Aşırı yağışlardan dolayı Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri alırken kazada yaralananların Van'ın Başkale ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde tedavi altına alındığı öğrenildi.Yolda geçen vatandaşların görüntülediği kazada birçok aracın birbirine girdiği görüldü