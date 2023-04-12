Hakkari-Van karayolundaki kazada 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Hakkari'de etkilin olan yağışlar beraberinde toprak kayması ve sel getirdi. Aşırı yağışlardan dolayı Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sarıtaş Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri alırken kazada yaralananların Van'ın Başkale ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yolda geçen vatandaşların görüntülediği kazada birçok aracın birbirine girdiği görüldü
Jandarma ekipleri bölgede olası kazalara karşı yoğun güvenlik önlemleri alırken kazada yaralananların Van'ın Başkale ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yolda geçen vatandaşların görüntülediği kazada birçok aracın birbirine girdiği görüldü
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI