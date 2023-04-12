Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı

Türkiye 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken, 7'li koalisyonun milletvekili listeleri krize neden oldu. Özellikle, CHP'de Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen DEVA Partili Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor. CHP tabanında büyük rahatsızlık yaratan Ergin'in bu tepkilerin ardından sıralamasının değişeceği iddia edilmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuyla ilişkin ilk kez konuştu.Çanakkale mitinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, tartışılan isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesine rağmen bu kişilerin başka bir partinin adayı olduğunu ve o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını söyledi.Eski alışkanlıklardan henüz kurtulunamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu 'İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak' dedi.CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci İsmail Dükel, katıldığı programda Sadullah Ergin krizini değerlendirdi. Dükel, seçmenin tepkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, 'CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. dedi.Eski Devlet Bakanı Masum Türker de canlı yayında İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaptı ve CHP'li bir ekibin, partiye oy vermeyeceklerini duyuracağını söyledi. Türker, partililerin de İsmail Dükel'in değerlendirmesine katıldığını aktardı.DEVA Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. Sıradan CHP Milletvekili Adayı olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı. Ergin daha sonra Ankara listesine 1. Bölge 4. Sıradan girdi. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.CHP'de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu 'Milletvekili bile olamazsın' sözleriyle hedef almıştı | VideoKılıçdaroğlu 2010 yılındaki grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın' ifadelerini kullanıyor.2014 yılına gelindiğinde ise Kılıçdaroğlu Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek' mesajını paylaştı.Öte yandan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girecek olmasına CHP'ye yakın gazetecilerden de tepki geldi. Şaban Sevinç, 'İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında' paylaşımını yaptı.CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması sonrası sinir küpüne döndü. Balbay, 'Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!' cümlelerini kurdu.CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil ise Ergin için, 'Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…' paylaşımını yaptı.Ergin'in adaylığına bir tepki de Uğur Dündar'dan geldi: 'Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.'