89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

6 Şubat'tan bu yana deprem felaketiyle mücadele sürüyor.Bir yandan afet bölgesinde enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kaldırılırken, bir yandan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.Bu süreçte yapılan çalışmalarda, binalara ilişkin ihmalkarlıklar gözler önüne serilmişti.Ardından savcılık tarafından sorumluların yakalanması için 11 ilde soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumluları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir sorumlu daha felaketin 2'nci ayında yakayı ele verdi.Depremden önemli ölçüde etkilenen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku yıkılmıştı.Güvenlik güçlerince yürütülen soruşturmada, olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan sitenin müteahhidi Ankara'da yakalandı.