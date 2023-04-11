İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42'ye dayandı
İstanbul'da devam eden yağmurlardan sonra barajların doluluk oranı yüzde 41,93'e yükseldi.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını artırdı.
İSKİ'de yer alan verilere göre, 29 Mart'ta yüzde 38,61 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41,93 olarak ölçüldü.
İSKİ'de yer alan verilere göre, 29 Mart'ta yüzde 38,61 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41,93 olarak ölçüldü.
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