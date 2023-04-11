  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...

CHP'nin fonladığı Halk Tv'de, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu hakkında akla ziyan sözler sarf edildi. Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA’yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35’e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini ima etti.

Ekleme: 11.04.2023 - 20:41 Güncelleme: 11.04.2023 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk donanmasının gücüne güç katacak TCG Anadolu, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerken, fondaş Halk Tv'deki hazımsızlık pes dedirtti.

Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...

'SİHA'YLA KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?'

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek 'Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?' dedi.

'YUKARIDAN 2 BOMBAYLA...'

Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise 'Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor' diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Bursalı, 'SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı.' şeklinde konuştu.

Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...

TCG ANADOLU DÜNYA BASININDA

Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

Reuters, 'Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor' başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.

Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...

Middle East Eye ise 'TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi' başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

The National News, 'Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak' başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.

Yunan gazetesi Kathimerini Başkan Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun 'bölgedeki lider güç konumunu doğruladığını söylediğine' dikkat çekti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Şehit ailelerinden, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın aday gösterilmesine sert tepki: 'Bırakın Meclis'i Türkiye'de bile yeri yok'
Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
Kuzey İrlanda’da yüksek tansiyon: Biden'a bombalı saldırı engellendi
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!