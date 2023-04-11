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CHP İl Başkanlığı binasına saldırı iddiasıyla yakalanan üç şüpheli serbest bırakıldı

Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla havaya ateş ettikten sonra yakalanarak dün adliyeye sevk edilen üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.

Ekleme: 11.04.2023 - 10:59 Güncelleme: 11.04.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
CHP İl Başkanlığı binasına saldırı iddiasıyla yakalanan üç şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul Seyrantepe'de geçekleşen olay, 6 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti.

Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

ÜÇ ŞÜPHELİ DAHA SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö'nün serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.

KAMERA KAYITLARINDA ATEŞ ETME EYLEMİNİN HEDEFİNDE CHP İL BİNASI OLMADIĞI AÇIKÇA ANLAŞILIYOR
Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunulmuştu. Olay gecesi havaya ateş etme anlarını sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şüphelilerden E.D'nin ateş etme eyleminin CHP İl binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı belirlenmişti.
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