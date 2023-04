AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…

AK Parti'de bugün büyük bir heyecan yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan vizyon projeleriyle seçim beyannamesini açıklayacak. 23 başlıkta hazırlanan beyannamede 5 yıllık hedefler ön planda. Seçim beyannamesinde gençler ve kadınlara öncelik var. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Ekonomiye geniş yer ayrılacak, enflasyonla mücadele öncelikli olacak.Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin 600 milletvekili adayını ili il tanıtacak. Başkan Erdoğan yurt gezilerine çıkacak, 40 ilde halkla buluşacak. 14 Mayıs'a giden yolda vatandaş ile bire bir temas sağlanacak..'Çok uzun uğraşlar vererek son tabloyu oluşturmaya çalıştık. Dijital ortamda temayül yoklaması yaptık. Bütün verileri üst kurula yansıtmak için uğraştık. Ardından 14 tane komisyon kurduk. Burada çok titiz bir çalışma yapıldı. Bunlarında dışında bol miktarda anketler yaptık. Her dönem yapıyorduk ama bu sefer ucu açık ucu kapalı bazen 2 kişiye indirdiğimiz sorularla anket çalışmalarına yoğunlaştık. Dolayısıyla partimizin hafızası var, mülakat çalışmaları, temayül yoklaması, anket çalışmaları var. Bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istirahatinden fedakarlık yapmak üzere epey bir emek harcadı. Ben güzel bir tablonun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bizler listeyi yaparken tabanın beklentisini karşılamak için çok uğraştık. Tabanın ne istediğini anketlerle ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.''Kampanyamızın tanıtım programının partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tarım sektörü ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde gösterdi. Jeopolitik riskler de bunun üstüne geldi. Tarım bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Herkes bir anda teknolojisi ve üstünlüğü olsa bile gıda ile tarım ürünleriyle tartışılır hale geldi. Tabi biz 20 yıldan veri aldığımız aksiyonlara ilave olarak son dönemde ve seçim beyannamesi özelinde de planlı tarım öne çıkacak. Türkiye neye ihtiyacı olacağını önceden belirlemeli ve önceden ne kadar ve hangi alanda üretmeli önceden yapmalı. Sözleşmeli üretim çok önemli. Özellikle şeker pancarı üretiminde yaygın olarak. Başarılı şekilde uygulanan bir yöntemi biraz daha geliştirerek devam edeceğiz. Bu iki yoldan hareketle Türkiye'nin arz güvenliğinin ortaya konulması ve tesis edilmesi gerekiyor.Türkiye sürekli olarak nüfusu artan bir ülke. AK Parti dönemlerinde 65 milyondan 85 milyona geldik. 20 milyonluk bir nüfus artışı, turizmde sahip olduğumuz potansiyelin harekete geçirilmesiyle 15 milyonluk turist ziyareti artık 50 milyonun üzerine çıktı. Diğer yandan ihracat hızlı şekilde yükseldi. İşte bunların hepsi Türkiye'de sektöre vermiş olduğumuz destekler güncel rakamlarla 803 milyarlık tarımsal destek verildi. Sadece 2023 yılı için verilecek destek ise 55,5 milyardır. Yani bir yılda verilen tarıma destek parası bu noktalara geldi. Bu seçim beyannamesinde özellikle planlı ve sözleşmeli tarım ağırlıklı olarak yer alacak. Kent tarım dediğimiz kentlerin çevresinde üretim yapılarak kentlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem olacak ve bu çok önemli. Tarım sektöründe maalesef gençler azınlık durumda. Doğal olarak gençlerin inovatif yanlarında yararlanamamamız gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Beyannamede gençlerimizin tarıma olana ilgilerini somutlaştırmak adına çok güzel projeler yer alıyor.'.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan:'AK Parti listeleri konusunda çok titiz bir çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren güzel bir çalışma yürütüldü. AK Parti hem tecrübenin hem de gençlerin tatlı heyecanın yarıştığı güçlü bir siyasi hareket. Bunu da bugün seçim beyannamemiz ile birlikte açıklamış olacağız. Benimle birlikte 35 yaş altı 31 tane genç aday var. Fazlasıyla genç bir liste oluşturuldu. Gençlerin her zaman kendine yer bulduğun parti AK Parti olmuştur. 14 Mayıs 2023 seçimlerine giderken bunu bir kez daha görmüş olduk.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde seçilme yaşı 30'du bunu önce 25'e sonra 18'e çeken kişi oldu ve bunu AK Parti yaptı. Birçok genç isim AK Parti'den aday olarak yerini aldı. AK parti en güçlü kadın hareketidir. Bizim kadın kollarımız çok güçlü her seçimde hem belediye meclislerinde olsun hem belediye başkanlığı seçimlerinde olsun hem parlamento seçimlerinde olsun kadın temsiliyetinin en iddialı parti AK Parti'dir. Bunu bugün bir kez daha aday tanıtımında ispatlayacağız.'.'Bizim bu süreçte en önemli gündem maddemiz deprem bölgesidir. Dolayısıyla seçim beyannamemizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan paylaşacak. En önemli gündem maddemiz 11 ilimize yapılacak konutlar olacak. 11 ilin yeniden ayağa kalkması sanayisi, kültürü ve eserleri ile bunu yapacağız. 24 Nisan'da TOKİ'den ev almış kardeşlerimiz borçlarını kapamaları kaydıyla yüzde 25 indirim yapıyoruz. 24 Nisan süreç itibariyle bu süreç başlıyor. Bunu da duyurmuş olalım. TOKİ ile 1 milyon 200 konut yapmışız. Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek.Deprem bölgesinde 143 bin konutumuz var hepsi dimdik ayakta. Oradan yaşayan vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı. Aynı anlayışla Türkiye'nin 81 ilinde dönüşüm seferberliğini yürüttük. Seçim beyannamesinde paylaşılacak, deprem bölgesi 1. önceliğimiz olacak 2. olarak ise ülkemizin deprem dönüşümü olacak. Dirençli şehirlerin inşası bizim için önemli olacak. İstanbul şu anda içinde 1,5 milyon riskli konutu barındıran bir şehir. Bunun 300 binin acilen dönüşmesi gereken konut. Bu çerçevede 500 bin Avrupa 500 bin Anadolu yakası olmak üzere 2 rezerv alanda konutlar vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderecek anlayışla yapılacak.'.