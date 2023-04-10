Osman Gökçek, Hacı Bayram Veli Camii ve esnafı ziyaret etti...
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti'den Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti'den Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu.
AK Parti milletvekili adayı Osman Gökçek, Hacı Bayram Veli Camii'yi ziyaret etti.
Osman Gökçek, Hacı Bayram Veli Camii ziyareti sonrası bölgede bulunan esnafı ziyaret ederek, vatandaşla sohbet etti.
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