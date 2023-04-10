Konya'da tramvayın altında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Kaza, merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Menal Şahade çocuğu İbrahim ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalışırken, adliyeden merkeze gelen tramvayın altında kaldı.Anne ve oğlu tramvayın altında kalırken ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Anne feci şekilde hayatını kaybederken oğlu İbrahim ise güçlükle kurtarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.