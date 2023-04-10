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Konya'da tramvayın altında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Konya'da tramvayın altında kalan Menal Şahede (30) hayatını kaybederken 5 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

Ekleme: 10.04.2023 - 21:42 Güncelleme: 10.04.2023 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
Konya'da tramvayın altında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralıKaza, merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Menal Şahade çocuğu İbrahim ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalışırken, adliyeden merkeze gelen tramvayın altında kaldı.

Konya'da tramvayın altında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Anne ve oğlu tramvayın altında kalırken ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da tramvayın altında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Anne feci şekilde hayatını kaybederken oğlu İbrahim ise güçlükle kurtarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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