Hudut kartalları terör örgütü mensubu 3 kişiyi yakaladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi. (DHA)