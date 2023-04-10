  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beykoz’da seyir halinde okul servisi alevlere teslim oldu: O anlar kamerada

Öğrencileri taşıyan servis aracının motor kısmında yangın çıkmasıyla panik anları yaşandı. Sürücü öğrencileri güvenli bir şekilde indirirken, korku dolu olayda yaralanan olmadı.

Ekleme: 10.04.2023 - 10:34 Güncelleme: 10.04.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Beykoz’da seyir halinde okul servisi alevlere teslim oldu: O anlar kameradaİstanbul'un Beykoz ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, öğrencileri taşıyan okul servisinin motor kısmı alevlere teslim oldu. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak önce öğrencileri güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Ekipler yangını söndürdü

Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aracın ön kısmı pert oldu

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, okul servisinin ön kısmının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Beykoz’da seyir halinde okul servisi alevlere teslim oldu: O anlar kamerada
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
AK Parti'den hızlı başlangıç
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı! Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran müjde paylaşımı
Trump'dan '3. Dünya Savaşı' mesajı
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı