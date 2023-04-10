Beykoz’da seyir halinde okul servisi alevlere teslim oldu: O anlar kamerada

Öğrencileri taşıyan servis aracının motor kısmında yangın çıkmasıyla panik anları yaşandı. Sürücü öğrencileri güvenli bir şekilde indirirken, korku dolu olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yangın paniği yaşandı.Bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, öğrencileri taşıyan okul servisinin motor kısmı alevlere teslim oldu. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak önce öğrencileri güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, okul servisinin ön kısmının kullanılamaz hale geldiği görüldü.