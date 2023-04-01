TOKİ sonuçları 221.660 konut için belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi için sıra Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı bugün başlıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi ile 28.340 hak sahibi belirlenecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak dün çekilen TOKİ Çatalca kura çekimi ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçti. Şimdiye kadar 221 bin 660 konutun hak sahibini belirleyen kuraların sonuçları noter onayından geçtikten sonra e-Devlet sorgulama ekranına yansıdı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İşyerim' Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri için başlıyor.Dün Avrupa Yakası'na geçen TOKİ İstanbul kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 konutun hak sahibini belirlemek için bugün saat 10.00'da Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek. Eş zamanlı olarak TOKİ TV'de ve TOKİ resmi Youtube hesabında canlı olarak yayınlanacak.Çatalca ilçesinde yapılacak 540 konutun hak sahibini belirlemek için gerçekleştiren TOKİ Çatalca kura çekimi için de toplamda 81 bin 963 adet başvuru alındı. Şehit ailelerinden 32 başvuru bulunmakta olup kontenjan gereği 27 hak sahibi, engelli vatandaşlardan 3 bin 110 başvuru bulunmakta olup 27 hak sahibi, emekli vatandaşlardan 7 bin 455 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, genç vatandaşlardan 32 bin 644 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, diğer vatandaşlardan 38 bin 722 başvuru bulunmakta olup 270 hak sahibi belirlendi. Asil hak sahipleri belirlendikten sonra 27 yedek çekimi de yapıldı. TOKİ Çatalca kura sonuçları da e-Devlet üzerinden yayımlandı.Dün İstanbul Silivri Selimpaşa ilçesinde yapılacak 200 konutun hak sahibini ve 10 adet yedek belirlemek için gerçekleştirilen TOKİ Silivri kura çekimi için toplam 98 bin 979 adet başvuru alındı. Çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ Silivri kura sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlandı.'İlk Evim' projesinde 50 bin hak sahibinin belirleneceği İstanbul'da 16 Mart'ta başlayan kura çekimlerinin ilk etabı Tuzla'da tamamlandı. 29 Mart'ta tamamlanan TOKİ Tuzla kura çekimi ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 bin 920 konutun hak sahibi belirlendi. TOKİ Tuzla kura çekimi noter onayından geçtikten sonra e-Devlet üzerinden yayımlandı.TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı. TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimleri 19 Nisan'da Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ kura çekimi ile son bulacak.TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden 'Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama' ekranı vasıtasıyla kontrol edilebilinecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.TOKİ sonuçları sorgulama ekranı örneği yukarıda yer alıyor. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.