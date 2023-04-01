Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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