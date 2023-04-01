Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.