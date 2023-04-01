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Köylüler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Deprem sonrası dehşete düşüren görüntü

Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar, felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne sererken köylüler ise gördükleri manzara karşısında şok geçirdiklerini ifade ediyor.

Ekleme: 1.04.2023 - 16:33 Güncelleme: 1.04.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Köylüler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Deprem sonrası dehşete düşüren görüntü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin merkezinde kırsal mahallelerde de ekili tarım arazileri afetten etkilendi.

İlk depremin merkezi Pazarcık'ta yer alan Atatan Tepesi'nin yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar ise mercimek ve buğday tarlalarına yuvarlandı.

Yamaçtaki ağaçları da yıkıp geçen kayalar, depremin dehşet veren gücünü ortaya serdi. İlçede çiftçilik yapan 71 yaşındaki Ali Abaza, tepeden kopan kayaların tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade eden Ali Abaza, 'Pazarcık'tan geldik 'taş düşmüş' dediler. Geldik ki şoke olduk dağdaki taşlar tarlanın içine gelmiş. Her taraf koca koca kaya ekin batmış. Deprem hızlı olmuş. Kayalar insan boyundan fazla yarısı da yere gömülmüş tarlanın içine. Buğday tarlasına çok kaya düşmüş. Felaket oldu' dedi.Yaşadığı deprem anını anlatan Abaza, 'Ben kalkıyorum yıkıyor beni. Ayağa kalkamadım. Milletimizin çok zararı var. Evler gitti tarlalara taş düştü. Sabah kalktık saat 4'ü 20 geçiyordu. Bir sallantı oldu. Kalktım ayağa geri yıkıldım. Hanım bağırıyor 'Dışarı çık' diye. Ben kalkamadım ki. Geldiler beni sürüdüler dışarı çıktım. Baktım ki evin duvarları parça parça olmuş. Yağmur yağıyor kar yağıyor. Üşüyoruz çocuklar falan. Donduk o gece. Devletimiz çadır gönderdi. Çadırları kurduk' diye konuştu.

Köylüler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Deprem sonrası dehşete düşüren görüntü

Köylüler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Deprem sonrası dehşete düşüren görüntü

Köylüler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Deprem sonrası dehşete düşüren görüntü


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