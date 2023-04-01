Fondaş medyada alçak iftira: Mühendisleri öldürüp İHA-SİHA yaptılar

Her fırsatta yerli savunma sanayini hedef alan fondaş Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." ifadesini kullandı. Köyatası'nın hiç bir dayanağı olmadan ortaya attığı alçak iftiraya sosyal medyada da büyük tepki vardı.

Türkiye, yerli üretim insansız hava araçlarıyla dünyada kendinden söz ettiriyor. Savunma sanayii alanında büyük bir başarı elde eden İHA ve SİHA'lar, dünya pazarında da büyük ilgi görürken, muhalefet kanadından eleştiriler yapılıyor.Son olarak CHP'nin yayın organı TELE1 televizyonunda konuşan sözde gazeteci ve ekonomi yazarı Meriç Köyatası alçak iftiralarda bulundu.Her fırsatta yerli savunma sanayini hedef alan fondaş Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." ifadesini kullandı.Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullanması büyük tepki toplamıştı...