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Beyaz Gazete
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Bir mega projede daha sona gelindi: 12 saatlik seyahat süresi 2 saate düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda hizmete alınan mega projeler sayesinde Türkiye her alanda çağ atlarken bu mega projelere bir yenisi daha ekleniyor. 8 istasyon ve 405 km uzunluğa sahip Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında sona gelindi. Açılacak yeni hatla birlkte seyahat süresi 12 saat olan Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

Ekleme: 1.04.2023 - 18:20 Güncelleme: 1.04.2023 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi.

Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.

Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.
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