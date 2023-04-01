Bir mega projede daha sona gelindi: 12 saatlik seyahat süresi 2 saate düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda hizmete alınan mega projeler sayesinde Türkiye her alanda çağ atlarken bu mega projelere bir yenisi daha ekleniyor. 8 istasyon ve 405 km uzunluğa sahip Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında sona gelindi. Açılacak yeni hatla birlkte seyahat süresi 12 saat olan Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

Türkiye'nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi.



Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.



Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.



Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.



Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.