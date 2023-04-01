Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Aksaray'da tali yoldan E-90 karayoluna çıkan T.C. (30) idaresindeki 16 AJS 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.Bunun sonucunda otomobil, refüje çarparak takla atıp ters durdu.Burnu kanamadan kurtulduKazada araç adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.Trafik bir süre tek şeritten verilirken, araç çekicisinin gelmesiyle birlikte otomobil otoparka çekilerek yol trafiğe açıldı.