Adalet Bakanı Bozdağ'dan Akşener'e çağrı: Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, "YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. Açık, net ve tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti binasına ateş açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren Akşener'e çağrıda bulunan Bozdağ, "Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyormuş gibi, sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptı. Bu kabul edilebilir değildir. Akşener Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlarla ilgili yaptığı açıklamada, 'YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. Açık, net ve tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır.' ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:YSK'nın kararı anayasamıza uygun doğru bir karardır. YKS kararları ne AYM'ye ne de diğer yargı mercilerine taşınır. Bu başvurular hep reddedilmiştir. Açık net tartışmasız kararı bile bile Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir çabadır. Bundan sonra meydanlarda demokratik bir rekabet yapalım. Milletimiz kimi istiyorsa cumhurbaşkanını seçecektir, kimse engel olamayacaktır.Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasıTek kişilik bir namazgahtır, temiz olması gerekmektedir. kimse ayakkabıyla basıp onu kirletemez. Bizim toplumumuzun medeniyet değerlerine, Müslümanların sembollerine çok büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bizim için çok yadırgayıcı olmadı. Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen, üniversitelere girilmesinin önüne geçmeye çalışan, kamuda başörtülü kadınlarına karşı çıkan birinin bunu yapması biziz şaşırtmadı. Bu zihniyet geçmişten günümüze CHP zihniyeti, bilindik bir zihniyettir. Kılıçdaroğlu'nu kınadığımı buradan bildirmek isterim.İYİ Parti Binasına ateş açılmasıKimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delillere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz.