'Son derece zor' Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için '2023'ün en önemli seçimlerinden biri' ifadesini kullanan dünya basını, son dönemlerde muhalefet cephesinde yaşananları anbean takip ediyor. Son olarak, 6'lı koalisyondan yetkililer ile bir araya gelen Reuters, HDP meselesini gündeme taşıdı. Financial Times ise, muhalefetin ortak hareketin zorluğuna dikkat çekti.'Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya' ifadelerini kullanan Financial Times, Kılıçdaroğlu'nın çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturduğunu belirtti.Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojillere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin 'son derece zor' olacağı yazlıldı.HDP'nin oylarının muhalefet için dikkate değer olduğu, yaklaşık yüzde 10-15 kararsız seçmenin bulunduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan Reuters Millet İttifakı'ndan yetkililer ile görüştü. Muhalefet patilerinin, HDP ile görüşmeleri desteklediği belirtilse de seçmenin aynı fikirde olmayabileceği ifade edildi.Haberde, ana muhalefet bloğundaki iki partinin cayacağı endişelerine rağmen HDP ile müzakerelerin gerçekleşeceği ifade edildi. Farklı çevrelerden 6 partinin CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu çevresinde birleştiği ancak ilk turda yüzde 50'den fazla oy almak için HDP'nin desteğine muhtaç olduğu belirtildi.Anketler zorlu bir yarış olacağını gösterirken İttifaktan üst düzey bir parti yetkilisi Reuters'e, HDP desteğinin seçmenleri milliyetçi İYİ Parti ve İslamcı Saadet Partisi'nden caydırabileceğini söyledi. Ancak , DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin HDP ile ittifakı memnuniyetle karşılayacağı ifade edildi.Nitekim partilerden karışık meajlar geliyor. 6'lı koalisyonun ortaklarından İYİ Partili Meral Akşener,'Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez.' ifadelerini kullanmıştı.