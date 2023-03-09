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İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler

Altılı koalisyondan zehir zemberek ifadelerle önce ayrılıp sonra geri dönen milliyetçi çizgideki İyi Parti, CHP’nin yakın temasta bulunduğu HDP ile nasıl bir ilişki kuracağı konusunda kararsız. Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yazdı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem mektupla ilgili "Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir method yok" dedi. Meral Akşener’in ise mektuba sessiz kalması dikkat çekti.

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
Ekleme: 9.03.2023 - 12:21 Güncelleme: 9.03.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yazdı.

Demirtaş, 'Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP'nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir' diye sordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise'CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez' demişti.

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler

Demirtaş, 'Açık açık sormam gerekiyor' sözleriyle özetle şu soruları yöneltti: HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.

Arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz?

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler

HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir. Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler

NET CEVAP YOK

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi. Erdem, 'Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir method yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz' dedi.

'Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var' diyen Erdem, 'Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz' diye konuştu.

AKŞENER SESSİZ

Gözler İyi Parti yönetimine çevrilirken Meral Akşener'in mektuba sesiz kalması dikkat çekti. Selahattin Demirtaş'ın tehdit gibi mektubuna başka nasıl bir cevap verileceği merakla bekleniyor.
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