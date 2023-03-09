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Beyaz Gazete
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Deprem soruşturmasında yeni gelişme!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 269'a yükseldi.

Ekleme: 9.03.2023 - 14:02 Güncelleme: 9.03.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Deprem soruşturmasında yeni gelişme!Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 46 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

11 şehri etkileyen depremlerde binlerce bina enkaza döndü.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgesinde çalışmaları sürdürdü.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından sıra hasar tespitine geldi.

Harabeye dönen şehirlerin enkaz kaldırma işlemlerinde hayrete düşüren görüntüler kaydedildi.

Eksik malzemeler tespit edildi
Binaların kolonlarında köpük ve deniz kabuğu kullanılması gibi görüntülerin ardından kentlere heyet kuruldu.

Heyet tarafından yapılan incelemelerde, ciddi malzeme eksiklikleri belirlendi.

Öte yandan ilk bulgularda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

Bu kapsamda savcılık tarafından sorumluların yakalanması için 11 ilde soruşturma başlatıldı.

1068 kişi soruşturuldu
Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 1068 zanlının sorumluluğu saptandı.

Tutuklu sayısı 269'a çıkarıldı
Yakalanan şüphelilerden 269'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

86 şüpheli serbest bırakıldı
Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 43'ünün hayatta olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 14 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 86 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

338 hırsızlık şüphelisi saptandı
Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında, 393 olayla ilgili 338 şüpheli saptandı.

Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 39 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

29 şüphelinin işlemleri sürüyor
Soruşturmalar çerçevesinde, 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 29 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor.
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