Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında Erdoğan'a güven yüzde 70

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.Muhalefetin güvenin yanında, iktidardan daha çok umut vermesi gerektiğini belirten Kulat, şu ifadeleri kullandı:Muhalefet, düne ait eleştirileri bir tarafa, yarına ait vaatlere odaklanmalı. Eleştiriler şüphesiz siyasette bir anlam taşır. Eleştirmeden alternatif üretemezsiniz. Ancak, yarınlar adına iktidarın umut vermesi daha değerlidir. İktidar güven adına bir adım atıyorsa, muhalefetin umut adına iki adım atması gerekir. Çünkü güvende bir referansınız var; Elazığ, Van, İzmir bir referanstır. Yangınlar ve sellerden sonra yapılan evler bir referanstır.'Deprem sonrasında seçmen şehirlerin yeniden yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı, yoksa Kılıçdaroğlu'na mı daha çok güveniyor?' sorusuna da yanıt veren Kulat, şunları söyledi:Seçmen Sayın Cumhurbaşkanı'na daha çok güveniyor. Oran yüzde 70'e 30 çıktı. Bu araştırma deprem bölgesinde değil ama Türkiye genelinde depreme yönelik yapılan bir araştırmadır. Araştırmayı sokaktaki insana 5 bin 750 kişiye yaptık ve illere göre dağıttık.