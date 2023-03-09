CHP'li Yıldıray Sapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!

Altılı koalisyondaki krizin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Bu gelişme sonrası CHP'lilerden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri yorumlayanlardan biri ise CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Sapan, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, 'Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!' dedi.Sapan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tek tek saymayı da ihmal etmedi.Sapan şunları söyledi:'İhale hırsızlarını meclise sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!'