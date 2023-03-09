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'Altın kızlar' çetesinde 36 kişi tutuklandı...

Kocaeli ve daha birçok ilde 35 ayrı evden hırsızlık yaparak yaklaşık 8 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiası ile çökertilen 'Altın Kızlar' çetesinde 36 kişi tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Ekleme: 9.03.2023 - 23:31 Güncelleme: 9.03.2023 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
'Altın kızlar' çetesinde 36 kişi tutuklandı...Kocaeli'de farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlı olayları ile ilgili araştırma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapan örgütlü bir çetenin suç işlediğini tespit etti. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri 55 kişilik çete üyelerini yakalamak için operasyon düzenledi.

'Altın kızlar' çetesinde 36 kişi tutuklandı...

Kocaeli merkezli İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda birçoğu vatansız olduğu belirlenen, 16'sı erkek 25 kadın olmak üzere 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Altın kızlar olarak bilinen çetenin 41 şüphelisi sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyon kapsamında aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlardan dolayı cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu belirlendi.

'Altın kızlar' çetesinde 36 kişi tutuklandı...

PARA VE ZİYNET EŞYALARI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14'ü Kocaeli'de, biri Samsun'da, biri Bursa'da ve 19'u da İstanbul'da bulunan toplam 35 ayrı evden çalınan 18 farklı marka kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 altın yüzük, 21 bin 500 TL para, 300 Euro, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek ve 40 adet kartuşlu fişek olmak üzere yaklaşık 8 milyonluk para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

'Altın kızlar' çetesinde 36 kişi tutuklandı...

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Çete kapsamında hırsızlık yapan kadınların yakalanmaları durumunda cezai indirim alabilmek için ise sürekli çocuk yaptıkları öne sürüldü. Çoğu vatansız olan ve tamamının çok sayıda suç kaydının bulunduğu 16'sı kadın 41 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken , 5 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
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