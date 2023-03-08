  • USD: 18,91 - 18,95
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zonguldat'ta kadın cinayeti! Yeğeni sanığı itiraf etti

Karısıyla tartışması sırasında silahla yaralayan adam kaçarken ekipleri arattığı yeğeninine "yengem kendini vurdu" ifadelerini verdirdi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Ekleme: 8.03.2023 - 14:49 Güncelleme: 8.03.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Zonguldat'ta kadın cinayeti! Yeğeni sanığı itiraf ettiKarı koca tartışması sonrasında yaşanan cinayetlere bir yeni daha eklendi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü 6 yıllık evli çift tartışmaya başladı. 32 yaşındaki Sedat S. ile 28 yaşındaki Gülcan S. arasında çıkan tartışma sırasında Sedat S., eşini tabancayla kasığından vurdu. 3 çocuk annesi Gülcan S., kanlar içinde yere yığılırken, Sedat S., 12 yaşındaki yeğenine telefonu verip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aratarak, 'Yengem kendini vurdu' şeklinde ihbar yaptırdı.

Katil evden kaçtı
Arkadaşı F.K.'den yardım isteyen Sedat S., evden kaçtı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Gülcan S., ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı.

Zonguldat'ta kadın cinayeti! Yeğeni sanığı itiraf etti

'Yengemi dayım vurdu'

Ekipler olayı ilk anda intihar olarak değerlendirirken, ifadesine başvurulan görgü tanığı çocuk, polis merkezinde, 'Yengemi dayım vurdu' dedi.

3 gün sonra yakalandı
Bunun üzerine Sedat S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Sedat S. ve arkadaşı F.K., 3 gün sonra saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çocuğunun başkasından olduğunu ifade etti

Sedat S., ifadesinde eşini, kendisini aldattığı için vurduğunu, Gülcan S.'nin yeni doğan çocuğunun babasının başkası olduğunu öne sürdü.

Çocuklar korumaya alındı
Gülcan S.'nin daha önceki evliliğinden olan 2 çocuğu ile bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülcan S.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat S. ve arkadaşı F.K. ise adliyeye sevk edildi.

Zonguldat'ta kadın cinayeti! Yeğeni sanığı itiraf etti
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
ABD'li generalin skandal Suriye ziyaretine tepki: Uyarılar yapıldı .
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi
HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...
İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi
Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...
HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var
İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!
ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi
İcra Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor
Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi
İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz
Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
Bay Kemal’in büyük oyunu: Akşener’i kandırdı, HDP’den daveti kaptı
İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi