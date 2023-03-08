Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi

Deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesi çalışmaları hak kaybı olmayacak şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Dün yeniden başlayan toplu iş sözleşmesi süreci için tarihler netleşmeye başladı. Bununla birlikte yapılacak olan düzenlemelerde kamu işçilerinin taban ücretinin yükseltilmesi, refah payının eklenmesi, taşeronların kadroya alınması gibi önemli başlıklar da yer alıyor. Geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılarak kıdem hakkı verilmesi, taşerondan kadroya geçenler için zorunlu emekliliğin son bulmasına ilişkin düzenlemeler de yaşama geçirilecek.Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması dün yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor. Türk-İş ve Hak-İş'e bağlı işçiler için yürütülecek görüşmeler öncesi oransal zam talebi dile getirilmedi. Ücret artışıyla birlikte sosyal haklarda iyileşme, refah payı verilmesi talep listesinde yer alıyor.Kamu işçileriyle zam pazarlığının yanı sıra binlerce geçici işçi ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanacak kamu işçileri için de önemli iki düzenleme Meclis tatile girmeden yasalaşacak. Yılda sadece 9 ay 29 gün çalışabilen geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkacak.Böylece geçici işçiler de kıdem hakkına kavuşacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, taşerondan kadroya geçen işçilerde zorunlu emeklilik şartını kaldıracaklarını belirterek, 4/B kapsamında (taşerondan kadroya geçenler) istihdam edilenlerin de bu kapsama alınacağını duyurdu. Bakan Bilgin, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, geçici işçilere yönelik düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceklerini belirtirken, zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracaklarını söyledi.Kamudaki farklı istihdam çeşitleri nedeniyle yaşanan sorunlar tek tek çözülüyor. Taşeron işçilik, geçici işçilikte çözüm bekleyen sorun alanları da çözüme kavuşturuluyor. Geçici işçilik, adı üstünde kısa süreli bir istihdam olup kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde yaklaşık 50 çalışan bulunuyor. Bu işçilerin yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyor. Yeni düzenlemeyle bu kapsamda yer alanlar 12 ay kadrolu olarak çalışacak.Taşeron işçiler içinde emekli olmak istemeyenler için ayrı bir geçiş çalışması yapılacak.EYT kapsamında emekli olanlar işveren isterse işe devam devam edebilecek. Emeklilik için işçinin istifası durumunda işçi ile işveren arasındaki özel hukuk ilişkisiyle bitiyor. İşveren isterse bir bölüm çalışanla devam edebilir, isterse emekliliğe hak kazananların tamamını tutar.Deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açılırken, Bakan Bilgin bu sayının 50 bine çıkarılacağını duyurdu. Bakan Bilgin, 'Depremin ardından önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkânını başlattık.Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan TYP'yi uygulamaya koyduk. Bir ay içerisinde yaklaşık 25 bin kişi kapsayan bu uygulamayı 50 bin aileye kadar çıkartmayı planlıyoruz. Bunu program haline getirdik' dedi.