Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 14 kişi hafif yaralandı

Kapaklı ilçesindeki kaza, sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir teknoloji firmasına ait fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada can kaybı olmazken, hafif yaralanan 14 kişi Kapaklı Devlet Hastanesi ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.