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Tacizi engellemek istedi, karnından bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüste genç bir kıza yapılan tacizi engellemek isteyen 5 çocuk babası vatandaş karın bölgesinden bıçaklanarak hastanelik oldu.

Ekleme: 8.03.2023 - 17:07 Güncelleme: 8.03.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Tacizi engellemek istedi, karnından bıçaklandı
Olay, dün saat 06.30 civarında Diliskelesi - Gebze arası sefer yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki 5 çocuk babası Orhan Şahin, işe gitmek için her gün bindiği 325 numaralı otobüse bindi. Araç bir süre gittikten sonra, kendisiyle aynı mahallede yaşayan genç bir kız, Orhan Şahin'e seslenerek yanındaki yabancı uyruklu şahsın kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Şahin, genç kızı taciz eden şahsı uyardı. Daha sonra Şahin ile yabancı uyruklu şahıs arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra otobüsün durması ve kapının açılmasıyla birlikte yabancı uyruklu şahıs, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Orhan Şahin'i yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

OTOBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Yaralandığını hisseden Şahin, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. O sırada otobüste bulunan bir genç, hastanede stajyer olarak çalıştığını söyleyerek kan kaybeden Şahin'e tampon uyguladı. Otobüsün sürücüsü ise Şahin'i Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Burada tedavi altına alınan Şahin'e 16 dikiş atıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şahin, tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

TACİZCİ ŞAHIS YAKALANDI

İhbarın üzerine hemen olayın gerçekleştiği adrese gelen polis ekipleri, şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarını dinleyen ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 3'ü kız, 5 çocuk babası olan Orhan Şahin, genç kızı taciz eden ve kendisini yaralayan şahıstan şikayetçi oldu.

'OTOBÜSÜN KAPISI AÇILINCA BU ŞAHIS BANA DOĞRU SALLADI'

Sürekli aynı otobüse bindiği için burada olan insanların çoğunu tanıdığını söyleyen Orhan Şahin, 'Birbirimize selamlar veriyoruz. Araba biraz yoğun olduğu için ayakta bekliyoruz. 16 yaşlarında bir genç kız kardeşimiz de ayaktaydı. Sabah onunla da selamlaştık. Arkama doğru geçti. Muallimköy durağına geldiğimizde kız kardeşimiz kalkacak olan bir şahsın yerine oturacaktı. Oturduğu süreçte bu şahıs kız kardeşimize tacizde bulunuyor. Tacizde bulunduğu için kız korkudan bana seslendi; 'Orhan amca, bu şahsa bir şey söyler misin? Terbiyesizlik yapıyor' dedi. Kız kardeşimiz bana seslenince ben döndüm baktım. Kız öğrenci ağlıyordu. Tacizde bulunan şahsı uyardım. 'Sen kız kardeşimi neden rahatsız ediyorsun?' diye sorduğumda, 'Sana ne oluyor, sen kimsin, sana ne?' gibi şeyler söyledi. Bununla ilgili münakaşa yaşadık. Bu andan itibaren de aracın durağa yanaştığı gibi kapı açıldı. Kapı açılınca bu şahıs bıçağı bana doğru salladı. Bıçağı salladığı gibi karnımın kesildiğini hissettim' dedi.

'STAJYER BİR KARDEŞİMİZ TAMPON YAPTI'

Şahsın kendisini yaraladığı gibi otobüsten inip kaçtığını aktaran Şahin, 'Beni yaraladığı gibi kaçtı. Ben de o anda polisi aradım, şikayette bulundum. Sağ olsunlar emniyetimiz derhal gelip o bölgede araştırma yaptı, şahsı bulup yakaladılar. Yaralı olduğum için şoför arkadaşımız durmadı ve hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne geldik. İçeride de stajyer bir kardeşimiz kan kaybettiğim için bana tampon yaptı, benim canımı o kurtardı. Kıza bir video izlettiriyormuş, bacağını kızın bacağına değdiriyormuş. Kız otururken el hareketleri ve sözlerle taciz ediyormuş. Kesinlikle şikayetçiyim. Yabancı uyruklu olduğunu biliyoruz, burada tek yaşadığını, ailesinin Manisa'da olduğunu ve şahsın yakalandığını duydum. Duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen kızlarımıza, ailelerimize sahip çıkalım' diye konuştu.

Tacizi engellemek istedi, karnından bıçaklandı

Tacizi engellemek istedi, karnından bıçaklandı
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