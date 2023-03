Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 6 dakika arayla meydana gelen 4,7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Türkiye'de her an her yerde depremin olabileceğini belirten Pampal, Yedisu fayına dikkat çekerek, "Enerji biriktiriyor. Kırılacaksa orası kırılır." diyerek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal ayrıca, "Kayseri'deki depremler Marmara'da beklenen depremi tetikler mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün 6 dakika arayla 4,7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Kayseri'de geçrekleşen depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu fay zonu üzerinde 7 ve üzerindeki depremlerin meydana gelebileceğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'Kırılmaya hazır Yedisu fayı var, enerji biriktiriyor. Kırılacaksa orası kılır dedik' dedi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.AFAD verilerine göre saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Saat 14:48'de ise merkez üssü Kayseri Hacılar olan 4.4 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.Deprem Uzmanı Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Kayseri'de gerçekleşen 2 depremi değerlendirdi.Türkiye'de her an her yerde depremin olabileceğini belirten Pampal, 'Türkiye'nin önemli fayının orta kesimlerinden biri bu. Tuz Gölü fayı da yıkıcı Deprem yaratma kapasitesine sahip. Tuz Gölü'nün de doğu ucunda depremler oluyor. Maalesef bu Doğu Anadolu Fayı üzerinde yaşadığımız 3 depremin dışında bu. Bu farklı bir fayın üzerinde. Bundan sonra da olabilir. Bu büyüklükteki depremler ilk kez oluyor değil. Zaten deprem olma ihtimali olan bir yer burası. 7 ve üzerindeki depremler bu fay zonu üzerinde mümkün' dedi.Pampal, 'Marmara depremini tetikleme ihtimali yok. Kırılmaya hazır Yedisu fayı var, enerji biriktiriyor. Kırılacaksa orası kılır dedik, bunu söylemeye devam ediyoruz. Ama Marmara'yla hiçbir ilgisi yok.' ifadelerini kullandı.Naci Görür'ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar:'Saraycık-İncesu/Kayseri'de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF'dan ayrılıp Mersin'e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir.Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor.Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir.Sevgiyle. Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa 'büyük deprem olacak, şu zamanda olacak' vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla'