Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...

6'lı koalisyon masasında yaşananların perde arkasını yazan CHP'ye yakın gazeteciler İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş, dün Meral Akşener'in yaptığı farklı açıklamalar ile yalanlanmış oldu. Asıl bomba ise, Meral Akşener'in Candaş Tolga Işık'a bizzat kendisinin yaptığı açıklamayı yalanlaması oldu. Akşener'in danışmanı durumu, 'İkinci toplantıdan bahsediyor' diye toparlamaya çalışsa da, Akşener'in sözlerinin doğrudan birinci toplantı ile ilgili olduğu cümlelerinden net şekilde anlaşıldı. CHP'li gazeteciler bugün sessizliğini korurken, Akşener'in kendi yaptığı açıklamayı neden yalanladığı ise merak konusu...6'lı koalisyon masası aday belirleme toplantısında toz duman oldu. 5 lider, 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' derken, Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını teklif etti. Bu öneri sonrası koalisyon masası karıştı, Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirine girdi. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, araya girerek, orta yollu bir açıklama ile toplantıyı bitirdi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması sonrası olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün de GİK'i toplayan Akşener, 6'lı koalisyona, 'Kumar masası, noter masası, şahsi hırslar masası' gibi ifadeler kullanarak veda etti. Akşener'in zehir zemberek sözleri sonrası koalisyon 5'li toplandı. Herkes, Akşener'in yenir yutulur olmayan bu sözleri sonrası koalisyonun 5'li olarak yola devam edeceğini düşünüyordu. Ancak, Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun arabuluculuğu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. Akşener, iki belediye başkanının icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartı ile masaya döneceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu bu öneriyi kabul etti ve Akşener, CHP yandaşı gazeteci Mehmet Tezkan'ın deyimiyle 'komik' öneri ile koalisyon masasına döndü. Akşener, ikinci toplantıda da masadan kalktı, araya Davutoğlu girdi ve Akşener, kendi deyimiyle, 'Sıtmaya razı olarak' Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti.CHP'nin fonladığı Halk TV'den İsmail Saymaz, Meral Akşener'in ikinci toplantıda masadan kalkma aşamasına geldiğini belirtti. Saymaz, Akşener'in sesinin koridorlara taştığını, bunun üzerine aracının bile hazırlandığını söyledi. Davutoğlu'nun araya girmesi ile krizin aşıldığı ve 12'nci maddenin yazıldığını bildirdi. Saymaz, Akşener'in, 'Yeter' diye bağırdığını da öne sürmüştü.Bir diğer CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş da benzer bilgiler aktardı. Yarkadaş, Akşener'in koalisyon masasını terk ettiğini, araya Ahmet Davutoğlu'nun girdiğini belirterek, iki lider arasında mescitte 15 dakika kritik bir görüşme gerçekleştiğini söyledi. Yarkadaş, Akşener'in, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile çok sert tartışmalar yaşadığını da sözlerine ekledi.Meral Akşener, dün Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Akşener, kriz sonrası döndüğü koalisyonun ikinci toplantısında yaşananları doğrulamadı. Akşener, CHP'li gazetecilerin aktardığının aksine olumlu bir süreç yaşandığını, çıkan sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.Meral Akşener, CHP'li gazetecilerin bilgilerini doğrulamazken, 'Kim yalan söylüyor' tartışmaları başladı. Ancak Akşener'in açıklamalarında en dikkat çekeni Candaş Tolga Işık'a bizzat kendisinin yaptığı açıklamayı yalanlaması oldu. Meral Akşener, ilk toplantıda masada yaşanan krizi anlattığı Candaş Tolga Işık'a, 'Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.' ifadelerini kullanmıştı.Akşener'in, 'Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.' sözleri büyük yankı uyandırmış, tüm medyada manşet olmuştu. Akşener, dün Fatih Altaylı'nın programında ise bu sözlerini unutarak yalanladı.Akşener, 'Kimse ayağa kalkmadı.Ben açık net fikirlerimi söyledim. Bir gerginlik yaşandı. Sayın Davutoğlu ve sayın Babacan devreye girip uhulet ve suhuletle pazartesiye bırakılma nedeni öyle oldu. 5 kişi imzaladı, ilan edilsine de gidilebilirdi, sonra hep beraber nefes alalım oldu. ' dedi.Meral Akşener'in kendi röportajını yalanlaması sonrası Candaş Tolga Işık'tan açıklama geldi.Işık, şu ifadeleri kullandı:Akşener bana verdiği beyanatın aksini söyleyip 'Kemal Bey ayağa kalkmadı' demiş. Yazdıklarımı kelimesi kelimesine özel kalem md aracılığıyla bizzat kendisine tekrar WhatsApp'tan da onaylatıp paylaştım. Söylemediği bir şey yazdığım iddia ediliyorsa paylaşabilirim. Az önce Özel Kalem Müdürü Esma Hanım'la konuştum 'Sayın Genel Başkan Teke Tek'te ikinci toplantıyı kastediyor. Sizin yazdıklarınızı kendisi de doğrulayıp yazdınız' dedi. 'Düzeltmenizi rica ediyorum' dedim. 'Yayında düzeltir birazdan' dedi.Meral Akşener'in danışmanı Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, Akşener'in ikinci toplantıyı kast ettiğini söylese de, İYİ Parti liderinin ilk toplantıyı aktardığı, 'Bir gerginlik yaşandı. Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan devreye girip uhulet ve suhuletle pazartesiye bırakılma nedeni öyle oldu. 5 kişi imzaladı, ilan edilsine de gidilebilirdi, sonra hep beraber nefes alalım oldu.' ifadelerinden net şekilde anlaşılıyor. Akşener, ilk toplantıda yaşananlar ile ilgili iki farklı açıklama yaparken, hangisinin doğru olduğu merak konusu...