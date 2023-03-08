Marmaray'ı lodos vurdu: Dalgaların boyu görenleri korkuttu

Marmara lodosa teslim oldu. İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi. Lodosun etkisiyle ortaya çıkan dev dalgalar görenleri korkuttu.

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi.İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı.Zaman Zaman yağışın da etkili olduğu kıyılarda denizde yüksek dalgalar oluştu. İstanbul lodosa teslim oldu.