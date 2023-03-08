Gaziantep'te depremde zarar gören eserler için çalışma başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu 11 ilde hasar tespiti sürüyor.En çok yıkımın yaşandığı illerden biri olan Gaziantep'te, binlerce binanın yanı sıra çok sayıda tarihi yapı da zarar gördü.Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin hasar verdiği Gaziantep Kalesi ile tarihi Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami ve hanlarda teknik ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen ekip tarafından incelemelerin yapıldığını ve yarın oluşturulacak bilim kurulu ile depremde hasar gören tarihi yapıların tadilat ve güçlendirilmesi için karar alınacağını söyledi.Tarihi yapıların tadilatlarının eksiksiz ve kısa sürede tamamlanacağını belirten Fatma Şahin şöyle konuştu:'Bugün gördüğümüz hanlar, hamamlar, müzelerle tarihi mekanlar ve çarşıların ihtiyacı olan restorasyonları hızlandırmamız gerekiyor. Bilimin, tarihin, kültürün ışığında iyileşeceğiz. Bu büyük felaketi, darlığı hep beraber varlığa dönüştüreceğiz”Gaziantep Valisi Davut Gül ise depremde hasar gören tarihi yapılar için ayrı bir çalışma yürütüleceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Depremde zarar gören eserlerimiz var aynı zamanda depremde zarar görmeyip devam eden projelerimiz var. Bu eserlerde şehre kazandırılarak vatandaşlarımız ve hemşerilerimizin hizmetine sunulacak.Gaziantep'in kültürel eserlerinin korunması bütün şehrin meselesi. Bu açıdan koordinasyon önemli. Bilim kurulunun yapacağı çalışma ile tarihi eserleri en kısa sürede güçlendireceğiz.'