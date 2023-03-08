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Beyaz Gazete
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Aydın açıklarında 68 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, Didim’de ise 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 8.03.2023 - 09:52 Güncelleme: 8.03.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Aydın açıklarında 68 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı
Ülke genelinde düzensiz göçün önlemesine yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Toplam 68 göçmen kurtarıldı
Ayrıca Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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