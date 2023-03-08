Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var

Muhalefet, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkardı.Türkiye seçim atmosferine girdi.Büyük kavgalardan sonra aday üzerinde anlaşan 6'lı masa liderleri TV programlarına katılıyor.Bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu.Aday belirleme süreci ve masada yaşananları anlatan Davutoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi olasılığı hakkında ne düşündüğü de soruldu.Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin olağan olduğunu belirten Davutoğlu şöyle konuştu:'HDP Türkiye'de meşru bir siyasi parti..Bu masa 6'lı bir masadır, 6 parti var. Ama Cumhurbaşkanı herkesten oy istemek ve bunun için de herkesle temas kurma ve oy isteme sorumluluğuna ve hakkına sahiptir. AK Parti'nin tabanına da seslenecek Cumhur İttifakı'nın tabanına da hitap edecek.Geldiğimiz nokta bu. Masada bu konuda çok iyi bir anlayış birliği oluştu. Masanın 6'lı masa olarak korunması ve bu anlamda ortak bir çizgi ama dışarda her parti ile ilişki var.HDP ile ilişkiler konusunda her partinin farklı bir pozisyonu var. Hepimiz bu pozisyonlara saygı gösteriyoruz. Bu saygıyı muhafaza ettikten sonra HDP veya bir başka parti bizim adayımıza destek verecekse o seçmen kitlesinin desteği anlamına gelir. Yoksa bizim kendi adayımız var HDP kendi tercihini yapar, bunları birbirine karıştırmamak gerekir.'Muhalefette 6'lı masanın kurulduğu günden itibaren HDP ile temas tartışma konusu.PKK ile ilişkisini gizlemeyen HDP masaya fiilen oturmasa da konu hep gündemde kalmıştı. Aday belirlenir belirlenmez ise adayın temas kurması hemen gündeme geldi.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin hemen ardından HDP'nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek partilerine görüşmeye davet etti.Bu davet üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşebileceğini fakat masaya getiremeyeceğini söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu görüşmeyi gerçekleştirmek istediği biliniyor.