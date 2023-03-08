8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul merkezli sekiz ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör veya büfe telefonlarından aranmak suretiyle iletişime geçtikleri tespit edilen 28 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. 1'i aktif Binbaşı, 2'si aktif Astsubay, bir Uzman Çavuş, 1'i ihraç subay ve 18'i kapatılan Askeri Okul Öğrencisi olmak üzere toplamda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.