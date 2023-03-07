Ordu'da eş cinayeti! Karısını 10 yerinden bıçakladı
Altınordu ilçesinde eşler arasında tartışma başladı. Konuşmak için eşini odaya kilitleyen koca, burada bıçakla saldırdı. 10 bıçak darbesi alan talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Bir kadın daha eş cinayetine kurban gitti...
Dehşet cinayet, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşandı. Boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı.
Odaya kilitleyip 10 yerinden bıçakladı
Bu esnada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş’a konuşmak istediğini söyleyip odaya götürdü, kapıyı kilitledikten sonra ise 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
Talihsiz kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce gerçekleşen olayda ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Komşular çığlık seslerini duydu
Komşuları, çığlık sesi duyduklarını, sonrasında Muhammer Gültaş'ın motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını, sonrasında ise yaralı kadını fark ettiklerini ve sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini aktardı.
Öte yandan çiftin aralarında anlaşmazlıklar olduğu, boşanma aşamalarında olduğu, her iki tarafından başkaları ile dost hayatı yaşadığı iddia edildi. Güvenlik ekipleri Muhammet Gültaş’ı yakalamak için çalışma başlattı.
Dehşet cinayet, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşandı. Boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı.
Odaya kilitleyip 10 yerinden bıçakladı
Bu esnada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş’a konuşmak istediğini söyleyip odaya götürdü, kapıyı kilitledikten sonra ise 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
Talihsiz kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce gerçekleşen olayda ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Komşular çığlık seslerini duydu
Komşuları, çığlık sesi duyduklarını, sonrasında Muhammer Gültaş'ın motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını, sonrasında ise yaralı kadını fark ettiklerini ve sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini aktardı.
Öte yandan çiftin aralarında anlaşmazlıklar olduğu, boşanma aşamalarında olduğu, her iki tarafından başkaları ile dost hayatı yaşadığı iddia edildi. Güvenlik ekipleri Muhammet Gültaş’ı yakalamak için çalışma başlattı.
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